سرايا حرس المنشآت النفطية تنتشر حول مقره «بعد أنباء عن محاولة لمهاجمته»

انتشر عدد من السرايا التابعة إلى جهاز حرس المنشآت النفطية، اليوم الخميس، حول المقر الرئيس للجهاز بهدف تأمينه بعد ورود أنباء عن محاولة للهجوم على المقر.
ووجه رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، العميد علي امحمد الديب، في كلمة له أمام المقر التحية والشكر لعناصر الحرس على حرصهم وسرعة انتشارهم، وفق ما نشرته صفحة جهاز حرس المنشآت النفطية على موقع «فيسبوك».
وأكد الديب أن الجهاز هو «الجهة الشرعية والمكلفة من حكومة الوفاق الوطني بتأمين المنشآت النفطية، وأن الجهاز قد أعيد تنظيمه خلال الفترة الماضية إداريا وعسكريا وفق اللوائح والنظم الصادرة عن حكومة الوفاق الوطني».