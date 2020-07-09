سرايا حرس المنشآت النفطية تنتشر حول مقره «بعد أنباء عن محاولة لمهاجمته»

عناصر من جهاز حرس المنشآت النفطية (فيسبوك).

انتشر عدد من السرايا التابعة إلى جهاز حرس المنشآت النفطية، اليوم الخميس، حول المقر الرئيس للجهاز بهدف تأمينه بعد ورود أنباء عن محاولة للهجوم على المقر.

ووجه رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، العميد علي امحمد الديب، في كلمة له أمام المقر التحية والشكر لعناصر الحرس على حرصهم وسرعة انتشارهم، وفق ما نشرته صفحة جهاز حرس المنشآت النفطية على موقع «فيسبوك».

وأكد الديب أن الجهاز هو «الجهة الشرعية والمكلفة من حكومة الوفاق الوطني بتأمين المنشآت النفطية، وأن الجهاز قد أعيد تنظيمه خلال الفترة الماضية إداريا وعسكريا وفق اللوائح والنظم الصادرة عن حكومة الوفاق الوطني».