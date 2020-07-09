«خارجية الوفاق» ترد على لافروف بعد تصريحاته عن وقف إطلاق النار والحل العسكري

وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة. (أرشيفية: الإنترنت)

ردت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، التي أدلى بها في اجتماعه الأخير مع وزراء خارجية مصر والكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا، والتي أشار فيها إلى عدم رغبة «الوفاق» في التوقيع على وقف إطلاق النار.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الخميس: «تابعت وزارة الخارجية تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والتي أشار فيها إلى عدم رغبة حكومة الوفاق الوطني في التوقيع على وقف إطلاق النار وسعيها للحل العسكري»، وفق ما نشرته على صفحتها بموقع «فيسبوك».

الحل السلمي

وأضاف البيان: «وإذ تؤكد الوزارة أن حكومة الوفاق لطالما سعت ودعت إلى الحل السلمي عبر المفاوضات، فإنها تذكر وزير الخارجية الروسي بأن المبادرة الروسية - التركية تم التوقيع عليها من قبل حكومة الوفاق في موسكو تحديدا، في حين رفض حفتر التوقيع وغادر في موقف كان محرجا لروسيا قبل غيرها».

وتابع: «كما أننا نذكره بترحيب حكومة الوفاق بمخرجات برلين والعمل على إنجاحها بل ساهمنا بإيجابية في لقاءات 5+5، وهي إحدى مسارات برلين ومعنية بالمسار العسكري في الوقت الذي خرقت فيه ميليشيات حفتر تلك المخرجات، هذا عدا انتهاكها عديد الدعوات سواء من البعثة الأممية أو بعض الدولة».