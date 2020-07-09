«خارجية الوفاق» ترد على لافروف بعد تصريحاته عن وقف إطلاق النار والحل العسكري

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 يوليو 2020, 04:24 مساء
وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة. (أرشيفية: الإنترنت)

ردت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، التي أدلى بها في اجتماعه الأخير مع وزراء خارجية مصر والكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا، والتي أشار فيها إلى عدم رغبة «الوفاق» في التوقيع على وقف إطلاق النار.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الخميس: «تابعت وزارة الخارجية تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والتي أشار فيها إلى عدم رغبة حكومة الوفاق الوطني في التوقيع على وقف إطلاق النار وسعيها للحل العسكري»، وفق ما نشرته على صفحتها بموقع «فيسبوك».

الحل السلمي
وأضاف البيان: «وإذ تؤكد الوزارة أن حكومة الوفاق لطالما سعت ودعت إلى الحل السلمي عبر المفاوضات، فإنها تذكر وزير الخارجية الروسي بأن المبادرة الروسية - التركية تم التوقيع عليها من قبل حكومة الوفاق في موسكو تحديدا، في حين رفض حفتر التوقيع وغادر في موقف كان محرجا لروسيا قبل غيرها».

وتابع: «كما أننا نذكره بترحيب حكومة الوفاق بمخرجات برلين والعمل على إنجاحها بل ساهمنا بإيجابية في لقاءات 5+5، وهي إحدى مسارات برلين ومعنية بالمسار العسكري في الوقت الذي خرقت فيه ميليشيات حفتر تلك المخرجات، هذا عدا انتهاكها عديد الدعوات سواء من البعثة الأممية أو بعض الدولة».

العدوان على طرابلس ومؤتمر غدامس
وختم البيان الصادر في طرابلس: «إن حكومة الوفاق الوطني آمنت منذ توليها زمام الأمور، ودخولها العاصمة طرابلس بالسلام والوفاق، وذهبت في سبيل ذلك إلى عديد اللقاءات من باريس إلى باليرمو إلى أبو ظبي وغيرها، ولا نظن أننا بحاجة لتذكير وزير الخارجية الروسي بأن عدوان حفتر الغادر جاء قبل عشرة أيام فقط من استعداد الأطراف الليبية للذهاب إلى مؤتمر غدامس برعاية أممية، وهو ما يعني بوضوح أن المعتدي لا يسعى للسلام ولا لحل سياسي بقدر ما يتحين الفرص للانقلاب على الحكومة الشرعية التي يعترف بها العالم وتعترف بها موسكو تحديدا».

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