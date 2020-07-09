عمال «كهرباء مصراتة» يطالبون بحماية الشركة من الاعتداءات

مصراتة - بوابة الوسط: محمد جهان | الخميس 09 يوليو 2020, 01:58 مساء
وقفة احتجاجية للعاملين في شركة الكهرباء بمصراتة، 9 يوليو 2020، (بوابة الوسط)

طالبت نقابة عمال الشركة العامة للكهرباء في مصراتة، المجلس البلدي بمصراتة ومديرية الأمن بحماية وتأمين فرع الشركة بالمدينة والعاملين بها، كي يؤدوا عملهم بالشكل المطلوب، وطرح الأحمال بطريقة عادلة على جميع مناطق البلدية.

ودعا العاملون، في بيان صادر صباح اليوم الخميس، إلى صرف العلاوات ومرتباتهم المتأخرة، إضافة إلى حل مشكلتهم فيما يتعلق بالتأمين الصحي.

يأتي هذا البيان وسط الاعتداءات المتكررة التي تعرضت لها الشركة أخيرا، في ظل تردي الخدمات في العديد من المناطق، التي وصلت مدة الانقطاع فيها إلى 23 ساعة.

وتشهد عدد من المدن الليبية احتجاجات من المواطنين بسبب الانقطاعات الطويلة للتيار، وآخرها كانت وقفة الحراك الشعبي بشأن الكهرباء في مدينة سبها، يوم الأحد الماضي، حيث ألقى المحتجون بيانا طالبوا فيه باستكمال محطة أوباري الغازية، واستئناف توليد الكهرباء بمحطة سمنو وأم الجداول من خلال شراء مولدات توربينية للمحطتين، وإنشاء إدارة تنفيذية للكهرباء بالمنطقة الجنوبية.

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