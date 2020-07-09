«الحديد والصلب» تعلن نتائج تحاليل مخالطي العاملين المصابين بـ«كورونا»

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب نتائج تحاليل المخالطين من الدرجة الأولى للعاملين، اللذين سبق إعلان إصابتهما بفيروس «كورونا المستجد».
وقالت الشركة إن نتائج تحليل «pcr» لعينات المخالطين ظهرت جميعها سلبية، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.
وأكدت لجنة مكافحة فيروس «كورونا» في الشركة أن المخالطين سيستمرون في الحجر المنزلى احتياطا، كما دعت الشركة إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية.
وأمس الأربعاء، أصدرت الشركة بيانا أكدت استقرار حالة العاملين الاثنين المصابين بالفيروس، مشيرة إلى حصر جميع المخالطين من الدرجة الأولى للحالتين، وإحالتهم جميعًا للحجر المنزلي، والبدء في إجراء التحاليل اللازمة للتأكد من خلوهم من الإصابة.
وأكدت استمرارها في اتخاذ الإجراءات الاحترازية، ومنها تأجيل دورة السباحة المزمع انطلاقها الأسبوع المقبل بمصيف الشركة، ورفعها جملة من التوصيات لإدارة الشركة لاتخاذ القرارات المناسبة، وحضت جميع العاملين على تطبيق التعليمات والإجراءات الصادرة بالخصوص.