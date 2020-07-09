«الحديد والصلب» تعلن نتائج تحاليل مخالطي العاملين المصابين بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 يوليو 2020, 01:46 مساء
أحد مصانع الشركة الليبية للحديد والصلب، (أرشيفية: صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب نتائج تحاليل المخالطين من الدرجة الأولى للعاملين، اللذين سبق إعلان إصابتهما بفيروس «كورونا المستجد».

وقالت الشركة إن نتائج تحليل «pcr» لعينات المخالطين ظهرت جميعها سلبية، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأكدت لجنة مكافحة فيروس «كورونا» في الشركة أن المخالطين سيستمرون في الحجر المنزلى احتياطا، كما دعت الشركة إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وأمس الأربعاء، أصدرت الشركة بيانا أكدت استقرار حالة العاملين الاثنين المصابين بالفيروس، مشيرة إلى حصر جميع المخالطين من الدرجة الأولى للحالتين، وإحالتهم جميعًا للحجر المنزلي، والبدء في إجراء التحاليل اللازمة للتأكد من خلوهم من الإصابة.

وأكدت استمرارها في اتخاذ الإجراءات الاحترازية، ومنها تأجيل دورة السباحة المزمع انطلاقها الأسبوع المقبل بمصيف الشركة، ورفعها جملة من التوصيات لإدارة الشركة لاتخاذ القرارات المناسبة، وحضت جميع العاملين على تطبيق التعليمات والإجراءات الصادرة بالخصوص.

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