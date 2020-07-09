مركز مكافحة الأمراض: وفاة شخص بـ«كورونا» في عزل سبها

مركز العزل الصحي في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها عبدالحميد الفاخري تسجيل حالة وفاة جديدة اليوم الخميس بمركز العزل سبها.

وأشار، في تصريحات لإذاعة «الصحية» التابعة للمركز إلى ارتفاع وفيات «كورونا» بالمنطقة الجنوبية إلى 23 حالة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مستشفى الهواري العام بنغازي استقبال ثلاث حالات مصابة بفيروس «كورونا المستجد». وتقدر إجمالي الإصابات بالوباء داخل قسم الإيواء بمستشفى الهواري بـ40 حالة مصابة بين رجال ونساء وأطفال، حسب مكتب الإعلام بالمستشفى.

وفي وقت مبكر فجر الخميس، سجلت ليبيا أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا المستجد»، بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض 86 إصابة جديدة ضمن 1205 عينات جرى فحصها مخبريا.