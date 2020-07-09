الإعلان عن 3 إصابات جديدة بـ«كورونا» في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 يوليو 2020, 01:36 مساء
غرفة إيواء بمستشفى الهواري العام في بنغازي. (صفحة المستشفى على فيسبوك)

أعلن مستشفى الهواري العام بنغازي، اليوم الخميس، استقبال ثلاث حالات مصابة بفيروس «كورونا المستجد».

وأشار مكتب الإعلام بالمستشفى إلى أن حالات الإصابة تعود إلى امرأة تبلغ من العمر 63 عاما ورجل يبلغ 31 عاما من مدينة بنغازي، والثالثة لعائد من سبها يبلغ 64 عاما، مشيرا إلى تقديم الخدمات الطبية والاحترازية للحالات الثلاث.

وتقدر إجمالي الإصابات بالوباء داخل قسم الإيواء بمستشفى الهواري 40 حالة مصابة بين رجال ونساء وأطفال، حسب مكتب الإعلام بالمستشفى.

وفي وقت مبكر فجر الخميس، سجلت ليبيا أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا المستجد»، بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض 86 إصابة جديدة ضمن 1205 عينات جرى فحصها مخبريا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تسجيل جديد يكشف الكلمات الأخيرة لجورج فلويد قبل وفاته
دولى
المسماري يعلق على «وجود جنود أجانب» في منشآت نفطية
ليبيا
بنس: أكثر من 3 ملايين إصابة مؤكدة بـ«كوفيد-19» في الولايات المتحدة
دولى
روسيا: تركيا تعمل مع حكومة «الوفاق» للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
بيان من «صحة الموقتة» حول ما أثير عن تأخر استقبال حالة مصابة بفيروس «كورونا»
ليبيا
«الأناضول» التركية تستعرض ثروات ليبيا من اليورانيوم والحديد والذهب والمعادن ...
ليبيا
بنور لـ«بوابة الوسط»: جمعية مدربي كرة القدم بطرابلس مظلة للحماية
رياضة محلية
تعليق العمل بمستشفى أوباري بعد إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا
ليبيا
لافروف يرى تبدل مواقف الأطراف من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
حديث مثير لإبراهيموفيتش عقب سحق يوفنتوس
رياضة عالمية
ترامب ينتقد فاوتشي بشأن وضع كورونا المستجد في الولايات المتحدة
دولى
أكثر من 60 ألف إصابة بـ«كورونا» في أميركا خلال 24 ساعة
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إتقاذ مريضة «كورونا» بعملية زراعة رئتين