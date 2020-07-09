الإعلان عن 3 إصابات جديدة بـ«كورونا» في بنغازي

غرفة إيواء بمستشفى الهواري العام في بنغازي. (صفحة المستشفى على فيسبوك)

أعلن مستشفى الهواري العام بنغازي، اليوم الخميس، استقبال ثلاث حالات مصابة بفيروس «كورونا المستجد».

وأشار مكتب الإعلام بالمستشفى إلى أن حالات الإصابة تعود إلى امرأة تبلغ من العمر 63 عاما ورجل يبلغ 31 عاما من مدينة بنغازي، والثالثة لعائد من سبها يبلغ 64 عاما، مشيرا إلى تقديم الخدمات الطبية والاحترازية للحالات الثلاث.

وتقدر إجمالي الإصابات بالوباء داخل قسم الإيواء بمستشفى الهواري 40 حالة مصابة بين رجال ونساء وأطفال، حسب مكتب الإعلام بالمستشفى.

وفي وقت مبكر فجر الخميس، سجلت ليبيا أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا المستجد»، بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض 86 إصابة جديدة ضمن 1205 عينات جرى فحصها مخبريا.