أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة على المناطق الساحلية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 يوليو 2020, 12:26 مساء
توقعات الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس (9 يوليو 2020)، (بوابة الوسط)

تسود أجواء معتدلة نسبيا المناطق الساحلية، مع رطوبة عالية، بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و40 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و31 درجة مئوية، وبين 33 و36 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده
السماء قليلة السحب، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط على الساحل، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و30 درجة مئوية، وبين 33 و38 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و40 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب، والرياح شمالية غربية إلى شرقية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و38 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تسجيل جديد يكشف الكلمات الأخيرة لجورج فلويد قبل وفاته
دولى
بنس: أكثر من 3 ملايين إصابة مؤكدة بـ«كوفيد-19» في الولايات المتحدة
دولى
بيان من «صحة الموقتة» حول ما أثير عن تأخر استقبال حالة مصابة بفيروس «كورونا»
ليبيا
بنور لـ«بوابة الوسط»: جمعية مدربي كرة القدم بطرابلس مظلة للحماية
رياضة محلية
تعليق العمل بمستشفى أوباري بعد إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا
ليبيا
حديث مثير لإبراهيموفيتش عقب سحق يوفنتوس
رياضة عالمية
ترامب ينتقد فاوتشي بشأن وضع كورونا المستجد في الولايات المتحدة
دولى
أكثر من 60 ألف إصابة بـ«كورونا» في أميركا خلال 24 ساعة
دولى
بـ100 دولار للبرميل تتجاوز ليبيا التحديات المالية الصعبة الناجمة عن تدهور سعر ...
ليبيا
65 إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 حالة شفاء ووفاة واحدة في ليبيا
ليبيا
وقوع حادث مروري مروع على كورنيش طرابلس
ليبيا
«مواصلات الوفاق» تبحث ترتيبات عودة الشركة الإيطالية لإنشاء محطة ركاب بمطار ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إتقاذ مريضة «كورونا» بعملية زراعة رئتين