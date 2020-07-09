أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة على المناطق الساحلية

توقعات الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس (9 يوليو 2020)، (بوابة الوسط)

تسود أجواء معتدلة نسبيا المناطق الساحلية، مع رطوبة عالية، بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و40 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و31 درجة مئوية، وبين 33 و36 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده

السماء قليلة السحب، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط على الساحل، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و30 درجة مئوية، وبين 33 و38 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و40 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب، والرياح شمالية غربية إلى شرقية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و38 درجة مئوية.