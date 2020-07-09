دي مايو يطرح 4 محاور لحل الأزمة الليبية

وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، (أرشيفية: آكي)

جدد وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو دعم بلاده عملية برلين، طارحا «أربعة خطوط عمل ذات أولوية» من أجل حل الأزمة الليبية.

وأوضح أن تلك المحاور تتمثل في «إنهاء جميع التدخلات الخارجية التي تنتهك قرار الأمم المتحدة بشأن حظر الأسلحة، والتوصل إلى اتفاق بشأن وقف فعّال لإطلاق النار، وتنشيط الحوار السياسي لصالح حل شامل دون مزيد من التأخير، والاستئناف العاجل لإنتاج النفط»، وذلك حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» مما جاء في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا أمس الأربعاء.

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ومن أجل إعادة الزخم لجهود الأمم المتحدة من أجل الوساطة في البلاد، شدد دي مايو على «الضرورة الملحة» لتعيين ممثل خاص جديد للمنظمة في ليبيا، في أقرب وقت ممكن.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجة الإيطالية إن اجتماع مجلس الأمن «يمثل فرصة سانحة لتأكيد دعم المجتمع الدولي جهود الأمم المتحدة لتحقيق وقف الأعمال العدائية وتعزيز السلام والأمن في ليبيا».