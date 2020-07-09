السراج ومدير «إيني» يؤكدان ضرورة إعادة ضخ النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 يوليو 2020, 09:30 صباحا
لقاء السراج مع وفد شركة إيني في طرابلس، 8 يوليو 2020، (حكومة الوفاق)

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع المدير التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية للنفط والغاز، كلاوديو ديسكالزي، الجهود المبذولة لإعادة فتح الحقول النفطية، حيث أكدا أهمية الإسراع في إعادة ضخ النفط، بالنظر للآثار السلبية الخطيرة ماديا وفنيا الناجمة عن استمرار الإغلاق.

جاء ذلك خلال اجتماع في ديوان حكومة الوفاق أمس الأربعاء؛ في إطار الشراكة في مجال النفط والغاز وسبل تطويرها، حسب بيان حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتطرق الاجتماع إلى مشاريع الشركة في ليبيا، كما بحث تنفيذ شركة إيني عددا من المشاريع في مجال الطاقة الكهربائية، وتحسين كفاءة الشبكة وزيادة القدرة الإنتاجية للمحطات، والمتطلبات الفنية واللوجستية لتحقيق ذلك.

يذكر أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، التقى ديسكالزي، لبحث التقدم المحرز في مشروع زيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي في حقل بحر السلام، وتقييم إمكانية تطوير حقل البوري النفطي بشكل أكبر، كما ناقش الطرفان أزمة الإقفالات النفطية.

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