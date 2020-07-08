إصابتان جديدتان بـ«كورونا» في أجدابيا وشفاء 6 حالات

عناصر من فريق الرصد باللجنة الطبية في أجدابيا. (الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع أجدابيا، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا المستجد» لترتفع حصيلة الإصابات في المدينة إلى 25 إصابة، كما سجلت ست حالات شفاء من الفيروس، حسب الإذاعة الصحية التابعة للمركز.

يشار إلى غلق منافذ مدينة أجدابيا بشكل موقت اعتبارا من يوم الجمعة الماضي وحتى حين إشعار آخر وذلك كإجراء احترازي بسبب المخاوف من انتشار فيروس «كورونا المستجد» بالمدينة من المدن والمناطق المجاورة إليها.

وقالت مديرية أمن أجدابيا في بيان، إن الإغلاق يأتي في إطار تفعيل الإجراءات الوقائية لحماية المدينة وسكانها من تفشي وباء «كورونا»، بعد ظهور إصابات جديدة في بعض المدن والمناطق القريبة منها مثل منطقة البريقة (80 كلم غرب مدينة أجدابيا».