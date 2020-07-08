سبها تسجل وفاة جديدة بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يوليو 2020, 11:36 مساء
مركز العزل الصحي في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

سجلت مدينة سبها، اليوم الأربعاء، وفاة حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» وذلك بمركز العزل الصحي بالمدينة، حسبما أفاد مراسل «بوابة الوسط».

وقبل يومين، أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها، عبدالحميد الفاخري تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في المدينة.

ويوم الجمعة الماضي، صرح الفاخري بأن الوباء طال العناصر الطبية والطبية المساعدة، مؤكدًا أن الأمر أصبح يأخذ منعرجًا أكثر خطورة. وانعكس تفاقم الوضع الوبائي في سبها أخيرًا في إصابة 19 كادرًا طبيًّا وطبيًّا مساعدًا وعاملاً في مركز سبها الطبي بفيروس «كورونا المستجد».

 

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