شركة الكهرباء توضح أسباب توقف الوحدة الغازية الخامسة بمحطة الشمال بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يوليو 2020, 10:50 مساء
شعار الشركة العامة للكهرباء.(الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، الدخول بالوحدة الغازية الخامسة بمحطة الشمال بنغازي على الشبكة الكهربائية، لافتًا إلى أنه ستساهم في التقليل من العجز في التوليد هذه الأيام.

وأرجعت الشركة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» سبب توقف الوحدة الخامسة إلى نقص في إمدادات الغاز، ما دفع المهندسين والفنيين في المحطة إلى تشغيل الوحدة بالوقود الخفيف ليتبين وجود شوائب في هذا الوقود تسبب في تعطل منظومات المعالجة ما أدى إلى إيقاف الوحدة.

وأوضحت الشركة جلبها فلاتر أمس الثلاثاء للعمل على معالجة وتنقية الوقود، ما تسبب في إعادة تشغيل الوحدة الخامسة بحمل «130 MW»، على أن يرتفع مستوى الوقود المعالج غدًا الخميس، ومن ثم إعادة تشغيل الوحدة بكامل قدرتها بحمل «200 MW».

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