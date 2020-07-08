مندوب ليبيا بالأمم المتحدة: نرفض مشاركة الإمارات في أي حوار سياسي حول الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يوليو 2020, 09:50 مساء
مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني. (بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة)

قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، إن حكومته «حكومة الوفاق الوطني» ستعمل على السيطرة على المنشآت النفطية كافة، في كامل ربوع ليبيا.

وأضاف في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا، اليوم الأربعاء: «النفط ثروة كل الليبيين وسنحرر كل منشآتنا من المرتزقة والمسلحين (..) ونحتفظ بالحق في مقاضاة من منعوا تصدير النفط الليبي»، وفق وكالة «سبوتنيك» الروسية.

أمر مشروع
وتطرق السني إلى اتفاقات التعاون الأمني والبحري المبرمة بين حكومة الوفاق وتركيا، حيث قال: «نحن حكومة شرعية وحين نوقع اتفاقا مع أي دولة فهذا أمر مشروع وفق المواثيق الدولية».

وقال السني: «نرفض مشاركة الإمارات في أي حوار سياسي بشأن ليبيا (..) نرفض أي مبادرة أحادية صنعت من قبل أطراف دولية لدعم طرف بعينه». وواصل في كلمته: «الحوار السياسي ينبغي أن يوسع ويشمل أحزابا وشخصيات من كل مناطق ليبيا».
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بيان من «صحة الموقتة» حول ما أثير عن تأخر استقبال حالة مصابة بفيروس «كورونا»
ليبيا
بنور لـ«بوابة الوسط»: جمعية مدربي كرة القدم بطرابلس مظلة للحماية
رياضة محلية
تعليق العمل بمستشفى أوباري بعد إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا
ليبيا
حديث مثير لإبراهيموفيتش عقب سحق يوفنتوس
رياضة عالمية
ترامب ينتقد فاوتشي بشأن وضع كورونا المستجد في الولايات المتحدة
دولى
أكثر من 60 ألف إصابة بـ«كورونا» في أميركا خلال 24 ساعة
دولى
بـ100 دولار للبرميل تتجاوز ليبيا التحديات المالية الصعبة الناجمة عن تدهور سعر ...
ليبيا
65 إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 حالة شفاء ووفاة واحدة في ليبيا
ليبيا
وقوع حادث مروري مروع على كورنيش طرابلس
ليبيا
«مواصلات الوفاق» تبحث ترتيبات عودة الشركة الإيطالية لإنشاء محطة ركاب بمطار ...
ليبيا
«المركزي» طرابلس: لم ترد أي إيرادات من قطاع الاتصالات خلال الستة أشهر الماضية
ليبيا
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يعلن إصابته بفيروس «كورونا»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الأناضول» التركية تستعرض ثروات ليبيا من اليورانيوم والحديد والذهب والمعادن النفيسة