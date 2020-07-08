مندوب ليبيا بالأمم المتحدة: نرفض مشاركة الإمارات في أي حوار سياسي حول الأزمة الليبية

قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، إن حكومته «حكومة الوفاق الوطني» ستعمل على السيطرة على المنشآت النفطية كافة، في كامل ربوع ليبيا.
وأضاف في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا، اليوم الأربعاء: «النفط ثروة كل الليبيين وسنحرر كل منشآتنا من المرتزقة والمسلحين (..) ونحتفظ بالحق في مقاضاة من منعوا تصدير النفط الليبي»، وفق وكالة «سبوتنيك» الروسية.
أمر مشروع
وتطرق السني إلى اتفاقات التعاون الأمني والبحري المبرمة بين حكومة الوفاق وتركيا، حيث قال: «نحن حكومة شرعية وحين نوقع اتفاقا مع أي دولة فهذا أمر مشروع وفق المواثيق الدولية».
وقال السني: «نرفض مشاركة الإمارات في أي حوار سياسي بشأن ليبيا (..) نرفض أي مبادرة أحادية صنعت من قبل أطراف دولية لدعم طرف بعينه». وواصل في كلمته: «الحوار السياسي ينبغي أن يوسع ويشمل أحزابا وشخصيات من كل مناطق ليبيا».