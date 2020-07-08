مندوب ليبيا بالأمم المتحدة: نرفض مشاركة الإمارات في أي حوار سياسي حول الأزمة الليبية

مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني. (بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة)

قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، إن حكومته «حكومة الوفاق الوطني» ستعمل على السيطرة على المنشآت النفطية كافة، في كامل ربوع ليبيا.

وأضاف في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا، اليوم الأربعاء: «النفط ثروة كل الليبيين وسنحرر كل منشآتنا من المرتزقة والمسلحين (..) ونحتفظ بالحق في مقاضاة من منعوا تصدير النفط الليبي»، وفق وكالة «سبوتنيك» الروسية.