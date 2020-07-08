قرقاش لمجلس الأمن: الحل السياسي مخرج وحيد لتسوية الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يوليو 2020, 09:16 مساء
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش. (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور بن محمد قرقاش، إن «موقف بلاده الثابت تجاه الأزمة الليبية يدعو إلى أهمية التوصل لحل سياسي كمخرج وحيد لتسوية الأزمة».

وأضاف في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن اليوم الأربعاء بشأن ليبيا: «وقف إطلاق النار والبدء بحوار سياسي هما الطريقة الوحيدة لإنهاء سيطرة الميليشيات على أجزاء كبيرة من الأراضي الليبية».

وتابع قرقاش: «قلقون للغاية من التهديدات المحدقة بأمن المنطقة نتيجة التدخلات الخارجية المستمرة في ليبيا». وأعلن المسؤول الإماراتي الرفيع ترحيب أبوظبي بالمبادرة المصرية وجهود دول الجوار الليبي لاستئناف العملية السياسية من أجل تسوية الأزمة.

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