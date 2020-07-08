شركة الحديد والصلب تعلق على إصابة عاملين اثنين بـ«كورونا»

قالت لجنة مكافحة فيروس «كورونا» بالشركة الليبية للحديد والصلب، اليوم الأربعاء، إن العاملين الاثنين المكتشف إصابتهما بفيروس «كورونا المستجد» بحالة مستقرة.
ولفتت اللجنة في بيان منشور على صفحة الشركة الليبية للحديد والصلب بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى قيامها بحصر جميع المخالطين من الدرجة الأولى للحالتين، وإحالتهم جميعًا للحجر المنزلي، والبدء في إجراء التحاليل اللازمة للتأكد من خلوهم من الإصابة.
وأكدت اللجنة استمرارها في اتخاذ الإجراءات الاحترازية، ومنها تأجيل دورة السباحة المزمع انطلاقها الأسبوع المقبل بمصيف الشركة، مشيرة إلى رفعها جملة من التوصيات لإدارة الشركة لاتخاذ القرارات المناسبة، وحضت جميع العاملين على تطبيق التعليمات والإجراءات الصادرة بالخصوص.