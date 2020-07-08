شركة الحديد والصلب تعلق على إصابة عاملين اثنين بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يوليو 2020, 08:20 مساء
مقر الشركة الليبية للحديد والصلب. (الإنترنت)

قالت لجنة مكافحة فيروس «كورونا» بالشركة الليبية للحديد والصلب، اليوم الأربعاء، إن العاملين الاثنين المكتشف إصابتهما بفيروس «كورونا المستجد» بحالة مستقرة.

ولفتت اللجنة في بيان منشور على صفحة الشركة الليبية للحديد والصلب بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى قيامها بحصر جميع المخالطين من الدرجة الأولى للحالتين، وإحالتهم جميعًا للحجر المنزلي، والبدء في إجراء التحاليل اللازمة للتأكد من خلوهم من الإصابة.

وأكدت اللجنة استمرارها في اتخاذ الإجراءات الاحترازية، ومنها تأجيل دورة السباحة المزمع انطلاقها الأسبوع المقبل بمصيف الشركة، مشيرة إلى رفعها جملة من التوصيات لإدارة الشركة لاتخاذ القرارات المناسبة، وحضت جميع العاملين على تطبيق التعليمات والإجراءات الصادرة بالخصوص.

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