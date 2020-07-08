بيان من «صحة الموقتة» حول ما أثير عن تأخر استقبال حالة مصابة بفيروس «كورونا»

وزير الصحة بالحكومة الموقتة سعد عقوب (الإنترنت).

أصدرت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة بيانا، اليوم الأربعاء، للتعليق عما أثير حول تأخر استقبال حالة مصابة بفيروس «كورونا المستجد».

وقال وزير الصحة وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا»، بالحكومة الموقتة، الدكتور سعد عقوب، إن الوزارة «تابعت ما نشر عبر الوسائل الإعلامية حول تأخر مراكز العزل السريري الطبي في استقبال حالة مصابة بفيروس مرض كوفيد-19».

لا تهاون في أي تقصير

وأضاف عقوب أن الوزارة «لن تتهاون في أي تقصير في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والمرضى أو عدم التزام العاملين بتعليمات اللجنة العليا بمكافحة وباء كورونا وتوصيات اللجنة الاستشارية الطبية، وسنتخذ القرارات الإدارية الفورية لمعالجة ذلك»، وفق بيان نشرته إدارة الإعلام بالوزارة عبر موقع «فيسبوك».

وشدد عقوب على «ضرورة التزام كل مسؤولي مراكز العزل السريري الطبي وفرق الرصد والتقصي الوبائي والطواقم الصحية بما يقع على عاتقهم من تقديم كل الخدمات الصحية والعلاجية للمصابين بفيروس كورونا المستجد».