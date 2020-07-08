مؤسسة النفط: حرس المنشآت لم يسمح لناقلة بتحميل الخام من ميناء السدرة

مقر المؤسسة الوطنية للنفط. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن حرس المنشآت النفطية لم يسمح لناقلة النفط «دلتا أوشن» التابعة للمؤسسة بتحميل النفط الخام من ميناء السدرة النفطي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مصطفى صنع الله، أنها مستعدة لاستئناف تصدير النفط على الفور، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وجدد البيان دعوة المؤسسة جميع الأطراف الليبية إلى تسهيل عملها، تماشيا مع الإجماع الليبي والدولي الواضح على وجوب رفع القوة القاهرة واستئناف المهام الحيوية.

واختتم: «المؤسسة مستمرة في مشاوراتها مع جميع الأطراف لإيجاد طرق للمضي قدما بما يضمن سلامة العاملين والمرافق».

يذكر أن المؤسسة دعت في بيان صباح اليوم، إلى السماح لناقلة في وضع الاستعداد حاليا في منطقة المخطاف في ميناء السدرة لبدء تحميل النفط الخام من الخزانات، كما طالبت بمغادرة جميع المرتزقة الأجانب والجماعات المسلحة ميناء السدرة على الفور.