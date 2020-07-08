لافروف يرى تبدل مواقف الأطراف من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يوليو 2020, 03:15 مساء
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موقف الأطراف الليبية من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار تبدل خلال الفترة الأخيرة، داعيا إلى الدفع نحو تحقيق الأمر لحل الأزمة.

جاء ذلك في تصريح عقب لقاء مع نظرائه من مصر والكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا، حسب وكالة الأنباء الروسية «تاس».

وتابع لافروف: «في يناير الماضي، كانت مواقع الجيش الوطني الليبي ستكون أكثر تفضيلا، لكنه لم يكن مستعدا للتوقيع على وثيقة اعتبرها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مقبولة، والآن الجيش وفقا لتقديراتنا، على استعداد للتوقيع، إلا أن هذه المرة حكومة (الوفاق) هي التي لا تريد أن تفعل، وتعتمد على الحل العسكري».

اقرأ أيضا: موسكو تعيد فتح سفارتها في ليبيا من تونس

وعبر لافروف عن أسفه «لأن إعلان جميع الأطراف أنه لا يوجد حل عسكري للصراع لا يترجم إلى خطوات عملية».

وأشار إلى أن بلاده «تتواصل مع جميع الأطراف الدولية حول الأزمة الليبية، وذلك في إطار الأمم المتحدة»، معقبا أن موسكو «تحافظ على جميع الاتصالات مع من يمكنهم لعب دور ما» في الحل.

انتقادات لدور أميركا في الأزمة
ووجه لافروف انتقادات للدور الأميركي في الأزمة، مشيرا إلى تدخلات واشنطن بشأن اختيار مبعوث جديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، خلفا لغسان سلامة.

وتابع: «مضى نصف عام دون تعيين ممثل جديد، وقد رشح كل من وزير الخارجية الجزائري (الأسبق رمضان رمطان لعمامرة) ووزيرة الخارجية الغانية السابقة (حنا تيتية) لكن الولايات المتحدة رفضت دعمهما، والانطباع هو أن أميركا تحاول تهميش الأمين العام ​أنطونيو غوتيريس».

وأشار إلى أن بقاء مبعوث أممي بالإنابة ستيفاني وليامز «لن يفيد بلادها»، ملمحا إلى أن الأمر «يعيق تعيين مبعوث جديد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب ينتقد فاوتشي بشأن وضع كورونا المستجد في الولايات المتحدة
دولى
أكثر من 60 ألف إصابة بـ«كورونا» في أميركا خلال 24 ساعة
دولى
«مواصلات الوفاق» تبحث ترتيبات عودة الشركة الإيطالية لإنشاء محطة ركاب بمطار ...
ليبيا
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يعلن إصابته بفيروس «كورونا»
دولى
مجموعة العمل الاقتصادي الخاصة بليبيا تؤكد دعمها الكامل لمؤسسة النفط في رفع ...
ليبيا
خبيرة في الأمم المتحدة: قتل أميركا لقائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني «غير...
دولى
هذا المساء مع رغدة إبراهيم - الذهب الأسود الليبي .. من سيسيطر عليه؟
فيديو
موجة غضب وتنديد بعد اغتيال الخبير العراقي في الجماعات الجهادية هشام الهاشمي
عربى
وسط مبادرة لفتح النفط.. ليبيا ستصدر في يوليو بأكمله ما كانت تصدره يوميا خلال ...
ليبيا
السعودية تحظر لمس الكعبة خلال موسم الحج لهذا العام
عربى
«أوبر» تعوض خسائرها بالتوسع في توصيل الطعام
منوعات
فاوتشي: الولايات المتحدة لا تزال «غارقة» في الموجة الأولى من جائحة «كورونا»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

(فيديو) الطائرات المسيرة تضيء سماء سيول للتوعية على كوفيد-19