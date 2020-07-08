رئيس أركان القوات الروسية ونظيره التركي يبحثان الوضع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يوليو 2020, 01:32 مساء
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غراسيموف، (أرشيفية: الإنترنت)

ناقش رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غراسيموف، مع نظيره التركي، يشار غيولير، في اتصال هاتفي، الوضع في ليبيا وسورية.

جاء ذلك في بيان مقتضب لوزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، نقلته وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك» دون الكشف عن تفاصيل المحادثات.

والإثنين الماضي، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين استئناف عمل السفارة الروسية في ليبيا من تونس، قائلا إن بلاده ستسترشد باعتبارات الأمن وليس السياسة عند الاختيار بين طرابلس وبنغازي كمقر للسفارة. 

يذكر أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح في موسكو يوم الجمعة الماضي، حيث أعاد تأكيد أنه «لا يوجد حل عسكري للصراع في ليبيا»، داعيا الأطراف الليبية إلى «حل المشكلات من خلال المفاوضات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب ينتقد فاوتشي بشأن وضع كورونا المستجد في الولايات المتحدة
دولى
أكثر من 60 ألف إصابة بـ«كورونا» في أميركا خلال 24 ساعة
دولى
«مواصلات الوفاق» تبحث ترتيبات عودة الشركة الإيطالية لإنشاء محطة ركاب بمطار ...
ليبيا
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يعلن إصابته بفيروس «كورونا»
دولى
مجموعة العمل الاقتصادي الخاصة بليبيا تؤكد دعمها الكامل لمؤسسة النفط في رفع ...
ليبيا
خبيرة في الأمم المتحدة: قتل أميركا لقائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني «غير...
دولى
هذا المساء مع رغدة إبراهيم - الذهب الأسود الليبي .. من سيسيطر عليه؟
فيديو
موجة غضب وتنديد بعد اغتيال الخبير العراقي في الجماعات الجهادية هشام الهاشمي
عربى
وسط مبادرة لفتح النفط.. ليبيا ستصدر في يوليو بأكمله ما كانت تصدره يوميا خلال ...
ليبيا
السعودية تحظر لمس الكعبة خلال موسم الحج لهذا العام
عربى
«أوبر» تعوض خسائرها بالتوسع في توصيل الطعام
منوعات
فاوتشي: الولايات المتحدة لا تزال «غارقة» في الموجة الأولى من جائحة «كورونا»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

(فيديو) الطائرات المسيرة تضيء سماء سيول للتوعية على كوفيد-19