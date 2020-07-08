رئيس أركان القوات الروسية ونظيره التركي يبحثان الوضع في ليبيا

رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غراسيموف، (أرشيفية: الإنترنت)

ناقش رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غراسيموف، مع نظيره التركي، يشار غيولير، في اتصال هاتفي، الوضع في ليبيا وسورية.

جاء ذلك في بيان مقتضب لوزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، نقلته وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك» دون الكشف عن تفاصيل المحادثات.

والإثنين الماضي، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين استئناف عمل السفارة الروسية في ليبيا من تونس، قائلا إن بلاده ستسترشد باعتبارات الأمن وليس السياسة عند الاختيار بين طرابلس وبنغازي كمقر للسفارة.

يذكر أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح في موسكو يوم الجمعة الماضي، حيث أعاد تأكيد أنه «لا يوجد حل عسكري للصراع في ليبيا»، داعيا الأطراف الليبية إلى «حل المشكلات من خلال المفاوضات».