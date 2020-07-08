أحوال الطقس اليوم: استمرار موجة الحر جنوبا

طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)

لا تزال الأجواء معتدلة على غالبية مناطق الشمال، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، في حين تبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى على جميع المناطق بين 26 و40 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و31 درجة مئوية، وتصل إلى 36 درجة مئوية على أبونجيم.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – جالو – مرادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا اليوم، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و33 درجة مئوية، وتصل إلى 36 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و40 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و40 درجة مئوية.