«صحة الموقتة» تعلق على واقعة «تأخر» مراكز عزل في استقبال حالة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يوليو 2020, 12:40 مساء
وزير الصحة بالحكومة الموقتة سعد عقوب، (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الصحة في الحكومة الموقتة، الدكتور سعد عقوب، إن الوزارة تابعت عبر وسائل الإعلام ما أثير حول «تأخر مراكز عزل طبي في استقبال حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد».

وشدد عقوب على «عدم التهاون مع أي تقصير في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والمرضى، أو عدم التزام العاملين بتعليمات اللجنة العليا بمكافحة وباء كورونا، وتوصيات اللجنة الاستشارية الطبية»، مضيفا أن الوزارة ستتخذ القرارات الإدارية الفورية لمعالجة ذلك، حسب بيان إدارة الإعلام بالوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

3 مراكز عزل رفضت استقبال الحالة
يذكر أن وكالة الأنباء الليبية في بنغازي نشرت أمس الثلاثاء، خبرا يفيد برفض مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية ومستشفى الهواري العام ومركز بنغازي الطبي، استقبال مصابة بالفيروس، نقلا عن أحد أفراد أسرتها، وذلك رغم تجهيز تلك الأماكن كمراكز للعزل والحجر الصحي.

وأكد عقوب ضرورة التزام مسؤولي مراكز العزل الطبي وفرق الرصد والتقصي الوبائي والطواقم الصحية بما يقع على عاتقهم من تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمصابين بالفيروس.

ولفت البيان إلى أن سبق وأصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة تحقيق لمتابعة أي تقصير ومعالجته بكل حزم، مشيرا إلى أن الوزارة تعاملت مع الواقعة من خلال ما نشر عبر الوسائل الإعلامية دون أن يقدم ذوو الحالة أي شكاوى.

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