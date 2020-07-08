1.79 مليار دينار عجزا في الإيرادات النفطية والسيادية والنسبة في الجمارك تصل إلى 60%

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يوليو 2020, 11:58 صباحا
مقر المصرف المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

أظهرت بيانات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أن العجز في الإيرادات النفطية والسيادية وصل إلى 1.79 مليار دينار، إذ كانت القيمة المقدرة لها 4 مليارات و847 مليون دينار، تحقق منها فعليا ثلات مليارات و53 مليون دينار فقط، وذلك خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو.

ونبه المصرف المركزي إلى تدني تحصيل تلك الإيرادات خصوصا السيادية غير النفطية منها، إذ وصلت نسبة العجز في تحصيلها إلى 54%، ودعا الجهات ذات العلاقة إلى العمل على تحصيلها.

وأشارت البيانات إلى أن العجز في الإيرادات النفطية بلغ 835 مليون دينار، إذ حققت مليارين و165 مليون دينار من أصل ثلاثة مليارات دينار متوقعة.

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وفي حين وصل العجز في إيرادات الضرائب إلى 361 مليون دينار، التي كان مقدرا لها أن تسجل 650 مليون دينار، لكنها بلغت 361 مليون دينار، وبالمثل جاء العجز في إيرادات الجمارك بواقع 121 مليون دينار وبنسبة 60.5% عن المتوقع تحصيله وهو 200 مليون دينار، أي أن قيمة الإيرادات الفعلية لم تتجاوز 79 مليون دينار.

وبالنسبة لإيرادات الاتصالات، أظهرت بيانات «المركزي» أن نسبة العجز وصلت إلى 100%، أي أنها لم تحقق ما كان مقدرا بنحو 200 مليون دينار، في حين وصلت بنسبة العجز 50% في الإيرادات المتوقعة لبيع المحروقات بالسوق المحلية، إذ بلغت 100 مليون دينار.

كذلك سجل العجز في رسم الخدمات وإيرادات أخرى 173 مليون دينار، مقابل تقديرات بـ364 مليون دينار، لكن القيمة الفعلية بلغت 191 مليون دينار.

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