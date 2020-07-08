مجلس الشيوخ الإيطالي يوافق على تمويل البعثة العسكرية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يوليو 2020, 10:19 صباحا
جلسة لمجلس الشيوخ الإيطالي. (أرشيفية: الإنترنت).

وافق مجلس الشيوخ الإيطالي على إعادة تمويل البعثة العسكرية في ليبيا؛ لتدريب ودعم حرس السواحل الليبي للتصدي للهجرة غير الشرعية.

وصادق المجلس في جلسة أمس على الأمر، خلال بحث تجديد تمويل البعثات الإيطالية في الخارج لعام آخر، وذلك بموافقة 260 برلمانيا، ورفض 14 آخرين، بينما امتنع عضوان عن التصويت، حسب وكالة الأنباء «آكي».

وثمنت حركة خمس نجوم الايطالية تصويت المجلس، قائلة إن «التزام إيطاليا تجاه ليبيا بدعم الحكومة الشرعية في طرابلس لمكافحة الهجرة غير الشرعية يستجيب للمصلحة الوطنية ذات الأولوية والأهمية الواضحة».

إيطاليا تدعو إلى جعل التعاون مع ليبيا في إطار أوروبي
وأبدت في مذكرة أملها في أن يكون «التعاون (مع ليبيا) في إطار أوروبي وليس ثنائيا فقط، والذي يجب أن يستمر على أسس متجددة ومتينة، أي أن يمتثل كشرط أساسي إلى الحماية الكاملة لحقوق الإنسان للمهاجرين، والاحترام الصارم للاتفاقات الدولية».

وأضافت: «بفضل عمل الحكومة الإيطالية، وخاصة وزير الخارجية لويجي دي مايو، وافقت (حكومة الوفاق) على مراجعة مذكرة التعاون الموقعة العام 2017 ونأمل أن تنتهي إجراءات التعديل في أقرب وقت ممكن».

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