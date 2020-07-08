65 إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 حالة شفاء ووفاة واحدة في ليبيا

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 65 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا الثلاثاء، و26 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية.

وبحسب بيان للمركز اليوم، سجلت طرابلس 8 حالات إصابة بينها 6 حالات جديدة، وحالتين لمخالطين، وفي الجفرة تم تسجيل 3 حالات جديدة، كما تم تسجيل 11 حالة في مصراتة بينها 10 مخالطة، وحالة عائدة من السفر.

وأوضح البيان أن بني وليد، سجلت 5 حالات مخالطة، كما سجلت الخمس حالة جديدة، وفي سوكنة تم تسجيل حالتين جديدتين، كما تم تسجيل 4 حالات جديدة في أبو قرين، و5 حالات مخالطة في زليتن.

بينما سجلت بلدية سبها 26 حالة منها حالة واحدة جديدة والباقي لمخالطين.

كما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 26، حالة شفاء من سبها ليكون إجمالي المتعافين 295 متعافيا، فيما سجلت البلدية حالة وفاة ليرتفع عدد الوفيات في ليبيا جراء الإصابة بالفيروس إلى 35.

ووفق إحصائيات المركز، فإن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة ارتفع إلى 1182 حالة، منها 852 حالة نشطة، و295 متعافيا، بينما تم تسجيل 35 حالة وفاة.