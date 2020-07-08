65 إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 حالة شفاء ووفاة واحدة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يوليو 2020, 01:24 صباحا
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 65 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا الثلاثاء، و26 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية.

وبحسب بيان للمركز اليوم، سجلت طرابلس 8 حالات إصابة بينها 6 حالات جديدة، وحالتين لمخالطين، وفي الجفرة تم تسجيل  3 حالات جديدة، كما تم تسجيل 11 حالة في مصراتة بينها 10 مخالطة، وحالة عائدة من السفر.

وأوضح البيان أن بني وليد، سجلت 5 حالات مخالطة، كما سجلت الخمس حالة جديدة، وفي سوكنة تم تسجيل حالتين جديدتين، كما تم تسجيل 4 حالات جديدة في أبو قرين، و5 حالات مخالطة في زليتن.

بينما سجلت بلدية سبها 26 حالة منها حالة واحدة جديدة والباقي لمخالطين.

كما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 26، حالة شفاء من سبها ليكون إجمالي المتعافين 295 متعافيا، فيما سجلت البلدية حالة وفاة ليرتفع عدد الوفيات في ليبيا جراء الإصابة بالفيروس إلى 35.

ووفق إحصائيات المركز، فإن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة ارتفع إلى 1182 حالة، منها 852 حالة نشطة، و295 متعافيا، بينما تم تسجيل 35 حالة وفاة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يعلن إصابته بفيروس «كورونا»
دولى
مجموعة العمل الاقتصادي الخاصة بليبيا تؤكد دعمها الكامل لمؤسسة النفط في رفع ...
ليبيا
خبيرة في الأمم المتحدة: قتل أميركا لقائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني «غير...
دولى
هذا المساء مع رغدة إبراهيم - الذهب الأسود الليبي .. من سيسيطر عليه؟
فيديو
موجة غضب وتنديد بعد اغتيال الخبير العراقي في الجماعات الجهادية هشام الهاشمي
عربى
وسط مبادرة لفتح النفط.. ليبيا ستصدر في يوليو بأكمله ما كانت تصدره يوميا خلال ...
ليبيا
السعودية تحظر لمس الكعبة خلال موسم الحج لهذا العام
عربى
«أوبر» تعوض خسائرها بالتوسع في توصيل الطعام
منوعات
فاوتشي: الولايات المتحدة لا تزال «غارقة» في الموجة الأولى من جائحة «كورونا»
دولى
ماذا قال علي الأسود عن المقهور بعد رحيله؟
رياضة محلية
تعيين مديرين جدد لمديريات أمن طبرق والقبة ودرينة وربيانة
ليبيا
«فان دام» يعبر عن صدمته لرحيل رجاء الجداوي: «ستعيش في ذاكرتي بروحها الجميلة»
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

(فيديو) الطائرات المسيرة تضيء سماء سيول للتوعية على كوفيد-19