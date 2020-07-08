إحالة حوافظ المتقاعدين عن شهر يوليو إلى مصارف المنطقى الوسطى

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 08 يوليو 2020, 12:28 صباحا

أكد مدير فرع صندوق الضمان الاجتماعى بالمنطقة الوسطى محمد عمر السائح، إحالة كافة حوافظ معاشات المتقاعدين والموظفين بالفرع والمكاتب التابعة، إلى المصارف التجارية عن شهر يوليو 2020.

وقال السائح إلى «بوابة الوسط»، إن عدد معاشات المتقاعدين والموظفين أكثر من اثني عشر ألف معاش، بينما القيمة المالية الإجمالية التى تصرف شهريا للمرتبات أكثر من ستة ملايين دينار.

وأوضح مدير فرع الصندوق أن الإدارة المالية تقوم حاليا بالإعداد والتجهيز لمعاشات شهر أغسطس، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، «بعون الله خلال الأسبوع القادم سيتم إحالته للمصارف التجارية».

 

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