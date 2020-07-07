وصول 105 مسافرين قادمين من مصر إلى فندق زليتن للدخول في حجر صحي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 يوليو 2020, 09:14 مساء
وصول مسافرين قادمين من مصر إلى فندق زليتن, 6 يوليو 2020. (مكافحة الأمراض)

أعلنت إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وصول 105 مسافرين أمس الإثنين، قادمين من مصر بينهم أطفال ونساء إلى فندق زليتن، استعدادًا للدخول في حجر صحي.

وبحسب بيان للإدارة اليوم، فإن المسافرين من مختلف المدن الليبية، وسيدخول في حجر صحي لمدة 14 يومًا كإجراء احترازي تقوم به إدارة الرصد والتقصي زليتن إلى حين أخذ المسحة الأنفية البلعومية.

«مكافحة الأمراض» يسجل ثاني أكبر حصيلة يومية بإصابات كورونا في ليبيا

يشار إلى أن لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن، تتواصل بشكل دائم مع لجنة شؤون العالقين بالخارج، للتنسيق بشأن توفير كل ما يمكن من أجل راحة المقيمين بالفندق.

وصول مسافرين قادمين من مصر إلى فندق زليتن, 6 يوليو 2020. (مكافحة الأمراض)
وصول مسافرين قادمين من مصر إلى فندق زليتن, 6 يوليو 2020. (مكافحة الأمراض)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خبيرة في الأمم المتحدة: قتل أميركا لقائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني «غير...
دولى
هذا المساء مع رغدة إبراهيم - الذهب الأسود الليبي .. من سيسيطر عليه؟
فيديو
موجة غضب وتنديد بعد اغتيال الخبير العراقي في الجماعات الجهادية هشام الهاشمي
عربى
السعودية تحظر لمس الكعبة خلال موسم الحج لهذا العام
عربى
«أوبر» تعوض خسائرها بالتوسع في توصيل الطعام
منوعات
فاوتشي: الولايات المتحدة لا تزال «غارقة» في الموجة الأولى من جائحة «كورونا»
دولى
ماذا قال علي الأسود عن المقهور بعد رحيله؟
رياضة محلية
تعيين مديرين جدد لمديريات أمن طبرق والقبة ودرينة وربيانة
ليبيا
«فان دام» يعبر عن صدمته لرحيل رجاء الجداوي: «ستعيش في ذاكرتي بروحها الجميلة»
ثقافة وفن
طارق فرحات وحسام مادي.. أحدث ضحايا ألغام حاولا إنقاذ الناس منها
ليبيا
السعودية تعلن الإصابات الجديدة بـ«كورونا» وتفتح باب تسجيل الحج للأجانب المقيمين ...
عربى
«دفاع الوفاق»: سنرد على قصف «الوطية» في الوقت والمكان المناسبين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

واشنطن ستلغي تأشيرات الطلاب المسجّلين في جامعات تعتمد حصراً نظام التعليم عن بُعد