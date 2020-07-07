وصول 105 مسافرين قادمين من مصر إلى فندق زليتن للدخول في حجر صحي

وصول مسافرين قادمين من مصر إلى فندق زليتن, 6 يوليو 2020. (مكافحة الأمراض)

أعلنت إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وصول 105 مسافرين أمس الإثنين، قادمين من مصر بينهم أطفال ونساء إلى فندق زليتن، استعدادًا للدخول في حجر صحي.

وبحسب بيان للإدارة اليوم، فإن المسافرين من مختلف المدن الليبية، وسيدخول في حجر صحي لمدة 14 يومًا كإجراء احترازي تقوم به إدارة الرصد والتقصي زليتن إلى حين أخذ المسحة الأنفية البلعومية.

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يشار إلى أن لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن، تتواصل بشكل دائم مع لجنة شؤون العالقين بالخارج، للتنسيق بشأن توفير كل ما يمكن من أجل راحة المقيمين بالفندق.

وصول مسافرين قادمين من مصر إلى فندق زليتن, 6 يوليو 2020. (مكافحة الأمراض)

وصول مسافرين قادمين من مصر إلى فندق زليتن, 6 يوليو 2020. (مكافحة الأمراض)