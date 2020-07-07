«المركزي» طرابلس: 11.6 مليار دولار إيرادات رسم مبيعات النقد الأجنبي في النصف الأول من 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 يوليو 2020, 06:49 مساء
مبالغ نقدية من العملة الوطنية الليبية (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، أن العجز في إيرادات النقد الأجنبي خلال الفترة من يناير وحتى يونيو من العام الجاري، بلغ 4.3 مليار دولار، وتم تغطيته من احتياطيات المصرف.

وذكر بيان للمصرف أصدره اليوم الثلاثاء، أن إيرادات رسم مبيعات النقد الأجنبي، «بلغت خلال الفترة نفسها، 11.6 مليار دولار»، وفق ما نشرته صفحة المركز على موقع «فيسبوك».

وأوضح «المركزي» أن إجمالي الإيرادات من النقد الأجنبي «بلغ 3.6 مليار دولار، منها مبلغ 2.051 مليار دولار عن صادرات نفطية لسنة 2019، في حين بلغ إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي خلال الفترة (يناير - يونيو 2020) مبلغ 7.935 مليار دولار».

وعن توزيع تلك المدفوعات بيّن المصرف أن مبلغ 5.170 مليار دولار ذهب «لتغذية حسابات المصارف التجارية تشمل (81 مليون دولار ما نُفذ من مخصصات أرباب الأسر، و3.634 دولار للاعتمادات، و1.455 مليار دولار لحوالات دراسة وعلاج على الحساب الخاص ومرتبات المغتربين والتأمين والطيران وسداد الأغراض الشخصية للمواطنين)»، بالإضافة إلى مبلغ «2.765 مليار دولار تحويلات الدولة، منها 838 مليون دولار تشمل: (مصروفات القضايا الخارجية، والتحويلات الخارجية الوزارة المالية)، ومبلغ 1.551 مليار دولار للمؤسسة الوطنية للنفط (تغطي بند دعم المحروقات وبقية مصروفات المؤسسة)، ومبلغ 375 مليون دولار لتغطية اعتمادات الجهات العامة».

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