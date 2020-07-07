السايح يبحث مع السفير الإيطالي الجاهزية لتنفيذ العملية الانتخابية

لقاء رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مع السفير الإيطالي لدى ليبيا غوزيبي بوتشيني، 7 يوليو 2020، (مفوضية الانتخابات)

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مع السفير الإيطالي لدى ليبيا غوزيبي بوتشيني، جاهزية المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية المستقبلية التي قد يتضمنها أي اتفاق سياسي، ومستوى استعداداتها لترجمة اتفاق الأطراف السياسية على إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال عملية انتخابية.

جاء ذلك خلال لقاء في مقر المفوضية في طرابلس اليوم الثلاثاء، حيث ناقش الطرفان التحديات التشريعية والسياسية التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية المرتقبة على المستويين المحلي والدولي، ومدى توفر الشروط لتنفيذ عملية انتخابية تأتي في إطار تسوية سياسية شاملة، حسب بيان المفوضية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

دفع دولي نحو تسوية سليمة

واستعرض اللقاء الدعم الدولي المقدم من الدول المانحة ومنها إيطاليا، والموجه لغرض دعم العملية الانتخابية، وإرساء بنية تحتية قوية للديمقراطية تنتج أجساما سياسية ذات مرجعية شعبية منتخبة.

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وأشار السايح إلى أن هذا التواصل المكثف من المجتمع الدولي بالمفوضية يأتي في إطار الدفع بالعملية السياسية نحو تسوية سليمة، والبحث في الخيارات المتاحة من خلال تنظيم انتخابات ذات مصداقية كوسيلة لتجديد الشرعية عبر الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، وسبيل للتغيير السلمي، وإشراك مختلف مكونات وشرائح المجتمع الليبي في تقرير مصيره ومستقبل بلاده.

يذكر أن المفوضية استقبلت نهاية شهر يونيو الماضي سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا آلن بوجيا، ورحبت بقرار تمديد مشروع الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية، والذي يعمل على تحضير المفوضية لأي أحداث انتخابية قادمة.