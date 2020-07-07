عضو باللجنة العلمية التابعة لـ«الوفاق» يؤكد الجاهزية للتعامل مع زيادة إصابات «كورونا»

عضو اللجنة العلمية الاستشارية لجائحة «كورونا» التابعة للجنة العليا لمكافحة الفيروس بحكومة الوفاق، الدكتور سليمان الشيباني أبوسريويل. (صحة الوفاق)

أكد عضو اللجنة العلمية الاستشارية لجائحة «كورونا» التابعة للجنة العليا لمكافحة الفيروس بحكومة الوفاق، الدكتور سليمان الشيباني أبوسريويل، اليوم الثلاثاء، جاهزية البلاد للتعامل مع أي زيادة في عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا المستجد»، وذلك بفضل التجهيزات الطبية وتوافر الأسرة، حسب قوله.



وفي بيان منشور على صفحة وزارة الصحة بحكومة الوفاق بموقع «فيسبوك» عن جهوزية المرافق الصحية لمواجهة جائحة «كورونا»، قال أبوسريويل: «البلاد الآن في حال يمكنها التعامل مع أي زيادة في عدد الحالات المصابة من حيث التجهيزات الطبية وتوافر الأسرّة».