عضو باللجنة العلمية التابعة لـ«الوفاق» يؤكد الجاهزية للتعامل مع زيادة إصابات «كورونا»

أكد عضو اللجنة العلمية الاستشارية لجائحة «كورونا» التابعة للجنة العليا لمكافحة الفيروس بحكومة الوفاق، الدكتور سليمان الشيباني أبوسريويل، اليوم الثلاثاء، جاهزية البلاد للتعامل مع أي زيادة في عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا المستجد»، وذلك بفضل التجهيزات الطبية وتوافر الأسرة، حسب قوله.
وفي بيان منشور على صفحة وزارة الصحة بحكومة الوفاق بموقع «فيسبوك» عن جهوزية المرافق الصحية لمواجهة جائحة «كورونا»، قال أبوسريويل: «البلاد الآن في حال يمكنها التعامل مع أي زيادة في عدد الحالات المصابة من حيث التجهيزات الطبية وتوافر الأسرّة».
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ولفت إلى بذل الحكومة مجهودات لتطوير المرافق الصحية وتجهيزها بمعامل تحاليل وأجهزة تنفس صناعي ومعدات طبية، إلى جانب تدريب الآلاف من الأطباء والعناصر الطبية الأخرى وإخصائيي مكافحة العدوى.
علاوة على ذلك، أشار عضو اللجنة العلمية الاستشارية للجائحة إلى إنشاء ستة مراكز فرز داخل طرابلس لاستقبال حالات الاشتباه بإصابات فيروس «كورونا المستجد» والحالات التي تعاني أعراضا تتعلق بأمراض الجهاز التنفسي، إضافة إلى تخصيص الكثير من الأسرّة لمراكز مصابي الفيروس، وللعناية الفائقة.
وارتفعت الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 1117 حالة بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض 71 إصابة إضافة خلال الـ24 ساعة الماضية، ومن بين هذه الحصيلة ما زالت هناك 814 إصابة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 34 بعد تسجيل حالتين جديدتين، في حين تعافى 269 شخصًا من الفيروس.