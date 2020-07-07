الأرصاد: الرؤية جيدة والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 يوليو 2020, 10:40 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، الثلاثاء، أن تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على الساحل الممتد من بنغازي إلى الجبل الأخضر صباحًا، فيما تكون السماء قليلة السحب إلى صافية غدًا الأربعاء.

وحسب نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم، فإن البحر خفيف الموج على ساحل زوارة وقليل الاضطراب على باقي الساحل، وتتراوح درجة حرارة سطح البحر على طول الساحل الليبي بين 20 و22 درجة مئوية.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب إلى صافية غدًا الأربعاء.
- الرياح شمالية غربية سرعتها بن 5 و15 عقدة تصل إلى 20 عقدة على ساحل مصراتة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 75. و1.75 متر.
- البحر خفيف الموج على ساحل زوارة، ويكون قليل الاضطراب على باقي الساحل.
- الرؤية جيدة ودرجة حرارة سطح البحر 22 درجة مئوية.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة. على الساحل الممتد من بنغازي إلى الجبل الأخضر صباح اليوم.
- الرياح شمالية غربية بوجه عام، تكون غربية، اليوم الثلاثاء، على ساحل شحات سرعتها بين 15 و15 عقدة تصل إلى 20 عقدة على ساحل درنة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1 و1.75 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- الرؤية جيدة، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

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