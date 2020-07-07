إصابة شخص جراء انفجار لغم في عين زارة

أحد المختصين خلال تعامله مع لغم مزروع بإحدى المناطق جنوب طرابلس، 17 يونيو 2020، (بركان الغضب)

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الثلاثاء، إصابة شخص جراء انفجار لغم داخل منزل في شارع النسيم بمنطقة عين زارة.

وقال الجهاز إن الشخص يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، وقد نقل إلى مستشفى طرابلس الجامعي، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأمس أعلن الجهاز انفجار لغم داخل منزل عائلة مقيلي، في منطقة العطاوة بعين زارة، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص من الأسرة، نقلوا إلى المستشفى الطبي الجامعي.

وأصدرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، بيانا أمس، قالت فيه إن زرع الأجهزة المتفجرة في الأحياء المدنية وبشكل عشوائي من قبل «قوات موالية للقوات المسلحة العربية الليبية»، تسبب منذ مايو الماضي، حسبما أفادت التقارير، في مقتل وجرح 81 مدنياً و57 من غير المدنيين، بمن فيهم عاملون في مجال إزالة الألغام، محذرة أن هذا الأمر يعدّ انتهاكاً محتملاً للقانون الدولي.