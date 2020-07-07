خطة لصيانة وتوسعة مطار بنينا

اجتماع رئيس هيئة المواصلات بالحكومة الموقتة مع رئيس «تسييري بنغازي»، 6 يوليو 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

اتفق رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بجواري مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة محمد عبدالقادر على اتخاذ جُملة من الإجراءات تتعلق بصيانة وتوسعة وتطوير مرافق مطار بنينا الدولي.

وتتمثل الإجراءات في صيانة وتحوير وتوسعة صالة القادمين القائمة حاليا، وصيانة المهبط وقسم الأشغال العامة والورشة العامة وسير الحقائب، حسب بيان بلدية بنغازي على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وتشمل الأعمال توريد كاميرات المراقبة وأجهزة التفتيش ومولدات الكهرباء، وصيانة جميع المرافق داخل المطار، وتوفير كافة الاحتياجات التي تتطلبها طبيعة العمل بالمِرفق؛ بما يكفل سير العمل بالصورة المثلى.

يذكر أن رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني وجه بتنفيذ صيانة وتوسعة وتطوير كافة مرافق المطار، بالشكل الذي يضمن سير العمل في هذا المرفق الحيوي على أكمل وجه.