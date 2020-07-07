إصابة 3 أشخاص جراء انفجار لغم في عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 يوليو 2020, 09:10 صباحا
لغم أرضي. (أرشيفية: الإنترنت)

أصيب ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة جراء انفجار لغم داخل منزلهم في منطقة عين زارة.

وقال جهاز الإسعاف والطوارئ إن اللغم انفجر داخل منزل عائلة مقيلي، في منطقة العطاوة بعين زارة، حيث تم إسعاف ثلاثة مصابين من الأسرة، ونقلهم إلى المستشفى الطبي الجامعي، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين.

وأصدرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، بيانا أمس أعربت فيه عن «عميق» حزنها وأسفها لوفاة اثنين من العاملين في المجال الإنساني في إزالة الألغام، أمس في جنوب طرابلس، وتتقدم بتعازيها القلبية لأسرتيهما وأحبائهما.

وقالت إن زرع الأجهزة المتفجرة في الأحياء المدنية وبشكل عشوائي من قبل «قوات موالية للقوات المسلحة العربية الليبية»، تسبب منذ مايو الماضي، حسبما أفادت التقارير، في مقتل وجرح 81 مدنياً و57 من غير المدنيين، بمن فيهم عاملون في مجال إزالة الألغام، محذرة أن هذا الأمر يعدّ انتهاكاً محتملاً للقانون الدولي.

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