6.54 مليار دولار خسائر «إقفال النفط» خلال 171 يوما

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 يوليو 2020, 09:03 صباحا
مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط،، اليوم الثلاثاء، وصول خسائر الفرص البيعية الضائعة خلال 171 يوما من إغلاق الحقول والموانئ إلى نحو ستة مليارات و547 مليون دولار.

وتتواصل المفاوضات بين حكومة الوفاق والأمم المتحدة ودول إقليمية من أجل إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية، في حين حذرت المؤسسة من «خسائر هائلة لحقت بالبنية التحتية والمكامن النفطية».

اقرأ أيضًا: صنع الله لـ«بوابة الوسط»: قرار رفع الحصار عن النفط الليبي يبدو أنه في أيدي دول إقليمية

ونفى رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله ما تردد حول توزيع الإيرادات النفطية على الأقاليم الثلاثة، وقال في حوار مع «بوابة الوسط»: «إن ما جاء في بعض التقارير عن آلية التوزيع صادر من أشخاص لا علاقة لهم بالمفاوضات، وليسوا أصحاب قرار فيها، وتعبر عن أفكارهم الشخصية فقط لا أكثر، ويسعون لتحقيق بعض الدعايات السياسية»

وأشار إلى أن «هناك محاولات عديدة عبر أخبار غير دقيقة أو كاذبة من أطراف مختلفة، الهدف منها عرقلة مساعي الحوار لإعادة الإنتاج».

وأضاف أن «المؤسسة لا شأن لها بآلية التوزيع، وستقوم بما ينص عليه القانون الليبي والاتفاقات الدولية. موقفنا هو العمل من أجل إعادة الإنتاج حفاظًا على ثروة الشعب الليبي وخدمة لمصالحه وتجنيبًا للحرب بالمواقع النفطية، ونحن متمسكون بوحدة ليبيا، ونحن ضد كل ما من شأنه المساس بوحدتها وسيادتها، ولن نكون جزءًا من أي عمل ضد ذلك». 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

طارق فرحات وحسام مادي.. أحدث ضحايا ألغام حاولا إنقاذ الناس منها
ليبيا
السعودية تعلن الإصابات الجديدة بـ«كورونا» وتفتح باب تسجيل الحج للأجانب المقيمين ...
عربى
«دفاع الوفاق»: سنرد على قصف «الوطية» في الوقت والمكان المناسبين
ليبيا
فيديو.. حفتر يبحث مع رؤساء أركان ومديري القيادة العامة «خطط المرحلة المقبلة»
ليبيا
إصابة 19 من الكوادر الطبية في سبها بـ«كورونا»
ليبيا
تسجيل أعلى حصيلة وفيات بسبب فيروس كورونا في ليبيا خلال 24 ساعة
ليبيا
المنظمة الدولية للهجرة تطلق دليل المصطلحات الأساسية بثلاث لغات
دولى
التنافس الفرنسي - التركي في الأزمة الليبية يفاقم تصدع شركاء «الناتو».. ومساع ...
ليبيا
المجعي: نجهز لمعركة حقيقية في سرت والجفرة
ليبيا
محمد صلاح يحقق رقمًا تاريخيًّا في فوز ليفربول على أستون فيلا
رياضة عالمية
«عزل زوارة» يستقبل 3 إصابات بـ«كورونا» من يفرن
ليبيا
ترامب يهاجم «اليسار الراديكالي» ووسائل الإعلام والصين في ذكرى الاستقلال
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«فان دام» يعبر عن صدمته لرحيل رجاء الجداوي: «ستعيش في ذاكرتي بروحها الجميلة»