تسجيل حالة وفاة و18 إصابة جديدة بفيروس كورونا بمدينة زليتن

شعار بلدية زليتن، (أرشيفية: الإنترنت)

‏أعلنت إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل حالة وفاة و18 إصابة جديدة بفيروس كورونا بمدينة زليتن الإثنين.

وبحسب بيان الإدارة اليوم، يكون العدد التراكمي لحالات كورونا في مدينة زليتن 45 حالة.

فيما طالبت لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا ببلدية زليتن، المواطنين بالالتزام بالحجر المنزلي وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى وتطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من الإصاية بفيروس كورونا، وذلك نظراً لزيادة عدد حالات الاصابة بمنطقة كعام.

وأهابت اللجنة من جميع المواطنين، التبيلغ عن أي قادم من المناطق الموبؤة خارجيا أو داخليا على احد الرقمين: 0916509200 – 0926609200.