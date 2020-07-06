موسكو تعيد فتح سفارتها في ليبيا من تونس

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (الإنترنت).

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، اليوم الإثنين، إن روسيا ستسترشد باعتبارات الأمن وليس السياسة عند الاختيار بين طرابلس وبنغازي كمقر لسفارتها.

وأوضح لصحفيين ردًّا على سؤال عما إذا كانت السفارة الروسية ستستأنف عملها من طرابلس أو بنغازي: «سفارتنا في ليبيا تعمل من تونس، لهذا سيكون من الخطأ القول إنها تستأنف عملها.. إنها تواصل عملها»، وفقًا لوكالة «تاس» الروسية.

وواصل فيرشينين: «وبطبيعة الحال، سنسترشد (عند إعادة السفارة إلى ليبيا) باعتبارات أمنية. لقد ركزنا دائمًا على ذلك». وتابع: «قبل الحديث عن السياسة دعونا نتحدث عن أمن دبلوماسيينا».

وتعرضت السفارة الروسية في طرابلس لهجوم في 2 أكتوبر 2013، وقررت موسكو إجلاء دبلوماسييها من مقر السفارة.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الثالث من يوليو الجاري، خلال اجتماع مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أثناء زيارته روسيا، إن بلاده قررت استئناف عمل سفارتها في ليبيا.