اللجنة الفرعية لانتخابات بلدية مصراتة تعلن أسماء القوائم المترشحة

رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات ببلدية مصراتة الطيب أميمة, 6 يوليو 2020. (بوابة الوسط)

أعلنت، مساء الإثنين، اللجنة الفرعية لانتخابات بلدية مصراتة، في مؤتمر صحفي عقدته بكلية الآداب بالمدينة، عدد وأسماء القوائم والمرشحين الفرديين عن كل فئة مرشحة لقيادة البلدية.

وحسب رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات بالبلدية، الطيب أميمة، فإن عدد القوائم المترشحة هو خمس عشرة قائمة، إضافة إلى عشرة مرشحين فرديين، منهم سبعة في فئة «ذوي الإعاقة» أو «جرحى الحرب» وثلاثة من فئة «النساء».

ووفق أميمة، تم التنسيق من قبل اللجنة مع اللجنة العليا لمجابهة «كورونا» بالمجلس الرئاسي، من أجل الاستعداد للاستحقاق الانتخابي بالبلدية، والقيام بالبروتوكولات اللازمة من أجل سير العملية الانتخابية دون أن تسجل حالات إصابة بفيروس «كورونا».

يذكر أن باب الترشح أُقفل يوم 25 من الشهر الماضي، وسيكون يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري هو يوم التصويت.