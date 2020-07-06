الشماخي: حكومة الوفاق لن تدخر جهدا في ملاحقة كل من سفك دماء الليبيين

قال مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية، صالح الشماخي، إن حكومة الوفاق «لن تدخر جهدًا في ملاحقة كل مَن تسبب في سفك دماء الليبيين وتدمير مقدرات ليبيا وثرواتها الطبيعية».
وأضاف في كلمة له أمام المنتدى العربي الصيني: «كل مَن تسبب في تدمير البلاد ستكون ساحات القضاء مكانهم لتحقيق القصاص العادل»، وفق ما نشرته صفحة إدارة الإعلام الخارجي التابعة لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، بموقع «فيسبوك».
مواجهة فيروس «كورونا»
وشكر الشماخي «جمهورية الصين الشعبية لما قدمته لليبيا من دعم فني لمجابهة فيروس كورونا، وهو ما يعكس العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الصديقين». وواصل في كلمته: «نحن الآن بحاجة أكثر من أي وقت مضى للتعاون الدولي للحد من انتشار فيروس كورونا من منطلق المصير المشترك للإنسانية جمعاء».