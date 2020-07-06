الشماخي: حكومة الوفاق لن تدخر جهدا في ملاحقة كل من سفك دماء الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يوليو 2020, 07:04 مساء
صالح الشماخي خلال مشاركته في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، 6 فبراير 2020. (خارجية الوفاق)

قال مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية، صالح الشماخي، إن حكومة الوفاق «لن تدخر جهدًا في ملاحقة كل مَن تسبب في سفك دماء الليبيين وتدمير مقدرات ليبيا وثرواتها الطبيعية».

وأضاف في كلمة له أمام المنتدى العربي الصيني: «كل مَن تسبب في تدمير البلاد ستكون ساحات القضاء مكانهم لتحقيق القصاص العادل»، وفق ما نشرته صفحة إدارة الإعلام الخارجي التابعة لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، بموقع «فيسبوك».

مواجهة فيروس «كورونا»
وشكر الشماخي «جمهورية الصين الشعبية لما قدمته لليبيا من دعم فني لمجابهة فيروس كورونا، وهو ما يعكس العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الصديقين». وواصل في كلمته: «نحن الآن بحاجة أكثر من أي وقت مضى للتعاون الدولي للحد من انتشار فيروس كورونا من منطلق المصير المشترك للإنسانية جمعاء».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إصابة 19 من الكوادر الطبية في سبها بـ«كورونا»
ليبيا
تسجيل أعلى حصيلة وفيات بسبب فيروس كورونا في ليبيا خلال 24 ساعة
ليبيا
المنظمة الدولية للهجرة تطلق دليل المصطلحات الأساسية بثلاث لغات
دولى
التنافس الفرنسي - التركي في الأزمة الليبية يفاقم تصدع شركاء «الناتو».. ومساع ...
ليبيا
المجعي: نجهز لمعركة حقيقية في سرت والجفرة
ليبيا
محمد صلاح يحقق رقمًا تاريخيًّا في فوز ليفربول على أستون فيلا
رياضة عالمية
«عزل زوارة» يستقبل 3 إصابات بـ«كورونا» من يفرن
ليبيا
ترامب يهاجم «اليسار الراديكالي» ووسائل الإعلام والصين في ذكرى الاستقلال
دولى
هندي يضع كمامة ذهبية للوقاية من «كورونا»
منوعات
وفاة الفنانة المصرية رجاء الجداوي عن 82 عاما
ثقافة وفن
في ذكرى استقلال الجزائر.. تبون يطالب فرنسا بـ«الاعتذار» عن الماضي الاستعماري
عربى
آمر حرس السواحل بمصفاة الزاوية لقناة «الوسط»: مستعد للمثول أمام لجنة تحقيق دولية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مغني راب يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأميركية