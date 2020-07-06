الشماخي: حكومة الوفاق لن تدخر جهدا في ملاحقة كل من سفك دماء الليبيين

صالح الشماخي خلال مشاركته في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، 6 فبراير 2020. (خارجية الوفاق)

قال مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية، صالح الشماخي، إن حكومة الوفاق «لن تدخر جهدًا في ملاحقة كل مَن تسبب في سفك دماء الليبيين وتدمير مقدرات ليبيا وثرواتها الطبيعية».

وأضاف في كلمة له أمام المنتدى العربي الصيني: «كل مَن تسبب في تدمير البلاد ستكون ساحات القضاء مكانهم لتحقيق القصاص العادل»، وفق ما نشرته صفحة إدارة الإعلام الخارجي التابعة لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، بموقع «فيسبوك».