تسجيل حالة وفاة جديدة في سبها بسبب فيروس «كورونا»

مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها عبد الحميد الفاخري (الإنترنت).

أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها، عبدالحميد الفاخري، صباح الإثنين، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في المدينة.

وجاءت إفادة الفاخري في تصريح له إلى إذاعة «الصحية» التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا.

وسجلت ليبيا أمس الأحد، أعلى حصيلة وفيات يومية منذ تفشي الوباء فيها، بواقع خمس حالات وفاة، وفق بيان للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

إصابة 19 من الكوادر الطبية في سبها بـ«كورونا»

وانعكس تفاقم الوضع الوبائي في سبها أخيرًا في إصابة 19 كادرًا طبيًّا وطبيًّا مساعدًا وعاملاً في مركز سبها الطبي بفيروس «كورونا المستجد».

ويوم الجمعة الماضي، صرح الفاخري بأن الوباء طال العناصر الطبية والطبية المساعدة، مؤكدًا أن الأمر أصبح يأخذ منعرجًا أكثر خطورة.