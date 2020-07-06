السراج يصل مالطا لحضور افتتاح مركز تنسيق الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يوليو 2020, 02:42 مساء
السراج ورئيس الوزراء الإيطالي خلال استعراض حرس الشرف في مالطا، 6 يوليو 2020، (تايمز أوف مالطا)

وصل رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج إلى مالطا اليوم الإثنين، بالتزامن مع افتتاح مركز تنسيق الهجرة بين البلدين هناك.

وقال السراج إن زيارته إلى مالطا كانت جزءا من جولات متكررة له في الدول المجاورة الصديقة، مضيفا أن هناك العديد من الموضوعات المشتركة التي يمكن أن تعمل مالطا وليبيا عليها معا، حسب تصريحات نقلها موقع «تايمز أوف مالطا».

وأضاف: «نحن بحاجة إلى العمل معا لصالح شعوبنا، ولدي أمل أن تكون زيارة مثمرة مفيدة للشعبين في البلدين»، كما أشاد بالدعم المالطي لحكومة الوفاق، داعيا إلى استمرار التعاون بين البلدين، وشدد على تصميم حكومة الوفاق على «هزيمة العدوان في ليبيا حتى تستعيد البلاد الاستقرار».

تنسيق لمكافحة الاتجار بالبشر
من جانبه نوه رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا بالعلاقات الجيدة التي تجمع بين بلاده وليبيا، لافتا إلى مواصلة البناء على الثقة المتبادلة في محاولة للقضاء على الاتجار بالبشر وتكثيف الاستثمار المتبادل.

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وعقب أبيلا: «هذه رؤيتنا: حماية أفضل، وتهريب أقل للبشر، ونشاط إجرامي أقل، والأهم من ذلك، خسارة أقل في الأرواح»، متعهدا بأن تستمر مالطا في دعم عملية إعادة البناء في ليبيا.

رافق السراج خلال زيارته إلى مالطا وزير الخارجية محمد سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا.

جولة للمحادثات بين وفد حكومة الوفاق برئاسة السراج والحكومة المالطية حول مكافحة الإتجار بالبشر
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