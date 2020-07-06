الملف الليبي على رأس أجندة زيارة بوريل إلى تركيا

الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، (أرشيفية: آكي)

يبحث الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الملف الليبي خلال زيارته إلى تركيا اليوم الإثنين.

وسيلتقي بوريل في أنقرة وزيري الخارجية مولود جاويش أوغلو، والدفاع خلوصي آكار، حيث سيستعرض معهما «جميع أوجه العلاقات، خاصة في ظل التوترات الأخيرة»، حسب بيان المفوضية الأوروبية، نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

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ونقلت الوكالة الإيطالية عن مصادر مطلعة، أن المسؤول الأوروبي سيثير مع محدثيه الأتراك «مختلف المشاكل التي تثير القلق في بروكسل وعواصم دول الاتحاد، خاصة لجهة عمليات التنقيب التركية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص».

وتصاعد التوتر أخيرا بين أنقرة وباريس بعد أن اتهمت الأخيرة الأولى بتأجيج الصراع في ليبيا، وانتهاك قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح وتهريب النفط.

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ويتخوف الاتحاد من التهديدات التركية بفتح الأبواب أمام المهاجرين الموجودين على الأراضي التركية، كما أنه «يواجه مشكلة قانونية في ليبيا باعتبار أن أنقرة تدعم حكومة معترفا بها أمميا»، وفق «آكي».

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد العلاقات مع تركيا خلال اجتماعهم الدوري الإثنين القادم، توازياً مع تلميحات فرنسية «بمزيد من الإجراءات المشددة ضد تركيا بسبب انتهاكاتها للمنطقة الاقتصادية الخاصة في المياه الإقليمية القبرصية».