حفتر يبحث مع رؤساء أركان ومديري القيادة العامة «خطط المرحلة المقبلة»

القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر خلال اجتماعه مع رؤساء أركان ومدراء القيادة العامة، 6 يوليو 2020، (القيادة العامة)

بحث القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر مع رؤساء الأركان ومديري الإدارات بالقيادة العامة وآمري غرف العمليات العسكرية، «الترتيبات والخطط اللازمة للمرحلة المقبلة».

وتناول الاجتماع أيضا عددا من الملفات المتعلقة بمهام قوات القيادة العامة في جميع الاتجاهات، حسب بيان القيادة العامة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

والسبت الماضي، تفقد حفتر عددا من معسكرات القيادة العامة في مدينة بنغازي، للاطلاع على جاهزية القوات.

كما التقى في 28 يونيو الماضي رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، ووزير الخارجية عبدالهادي الحويج، لمناقشة سبل تفعيل إعلان القاهرة ومخرجات برلين لإيجاد «تسوية سياسية عادلة وفقًا للثوابت الوطنية القاضية برفض العدوان الخارجي وإنهاء الميليشيات وفوضى السلاح وفرض سيادة القانون والمؤسسات».

حفتر خلال رئاسته الاجتماع مع قادة الجيش

عدد من القادة الحاضرين للاجتماع

جانب آخر من الحضور