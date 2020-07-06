حفتر يبحث مع رؤساء أركان ومديري القيادة العامة «خطط المرحلة المقبلة»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يوليو 2020, 01:08 مساء
القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر خلال اجتماعه مع رؤساء أركان ومدراء القيادة العامة، 6 يوليو 2020، (القيادة العامة)

بحث القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر مع رؤساء الأركان ومديري الإدارات بالقيادة العامة وآمري غرف العمليات العسكرية، «الترتيبات والخطط اللازمة للمرحلة المقبلة».

وتناول الاجتماع أيضا عددا من الملفات المتعلقة بمهام قوات القيادة العامة في جميع الاتجاهات، حسب بيان القيادة العامة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

والسبت الماضي، تفقد حفتر عددا من معسكرات القيادة العامة في مدينة بنغازي، للاطلاع على جاهزية القوات.

كما التقى في 28 يونيو الماضي رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، ووزير الخارجية عبدالهادي الحويج، لمناقشة سبل تفعيل إعلان القاهرة ومخرجات برلين لإيجاد «تسوية سياسية عادلة وفقًا للثوابت الوطنية القاضية برفض العدوان الخارجي وإنهاء الميليشيات وفوضى السلاح وفرض سيادة القانون والمؤسسات».

حفتر خلال رئاسته الاجتماع مع قادة الجيش
عدد من القادة الحاضرين للاجتماع
جانب آخر من الحضور
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المنظمة الدولية للهجرة تطلق دليل المصطلحات الأساسية بثلاث لغات
دولى
المجعي: نجهز لمعركة حقيقية في سرت والجفرة
ليبيا
محمد صلاح يحقق رقمًا تاريخيًّا في فوز ليفربول على أستون فيلا
رياضة عالمية
«عزل زوارة» يستقبل 3 إصابات بـ«كورونا» من يفرن
ليبيا
ترامب يهاجم «اليسار الراديكالي» ووسائل الإعلام والصين في ذكرى الاستقلال
دولى
هندي يضع كمامة ذهبية للوقاية من «كورونا»
منوعات
وفاة الفنانة المصرية رجاء الجداوي عن 82 عاما
ثقافة وفن
في ذكرى استقلال الجزائر.. تبون يطالب فرنسا بـ«الاعتذار» عن الماضي الاستعماري
عربى
آمر حرس السواحل بمصفاة الزاوية لقناة «الوسط»: مستعد للمثول أمام لجنة تحقيق دولية
ليبيا
ليبيا تسجل أكبر حصيلة يومية لإصابات «كورونا»
ليبيا
صالح: لا يوجد حل عسكري للأزمة في البلاد
ليبيا
سوار إلكتروني لتعقب من يخضعون للحجر الصحي المنزلي في الأردن
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مغني راب يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأميركية