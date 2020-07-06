الأرصاد: شبورة على الساحل من زوارة إلى طرابلس

أظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج على طول الساحل لن يتجاوز 2.5 متر.

وأوضح المركز أن البحر سيكون مضطربا قليلا لكن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل، عدا المنطقة الممتدة من زوارة إلى طرابلس.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب، والرياح شمالية غربية سرعتها بيــن 5 و15 عقدة، تصل إلى 20 عقدة على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.

- البحر خفيف الموج على ساحل زوارة، ومضطرب قليلا على باقي الساحل، كما يتراوح ارتفاع الموج بين متر و2.5 متر

- درجة الحرارة تصل إلى 26ْ درجة مئوية، والرؤية جيدة، وتكون متوسطة على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، مع احتمالية ظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر.