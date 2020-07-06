الأرصاد: شبورة على الساحل من زوارة إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يوليو 2020, 12:12 مساء

أظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج على طول الساحل لن يتجاوز 2.5 متر.

وأوضح المركز أن البحر سيكون مضطربا قليلا لكن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل، عدا المنطقة الممتدة من زوارة إلى طرابلس.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب، والرياح شمالية غربية سرعتها بيــن 5 و15 عقدة، تصل إلى 20 عقدة على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.
- البحر خفيف الموج على ساحل زوارة، ومضطرب قليلا على باقي الساحل، كما يتراوح ارتفاع الموج بين متر و2.5 متر
- درجة الحرارة تصل إلى 26ْ درجة مئوية، والرؤية جيدة، وتكون متوسطة على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، مع احتمالية ظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق
- السماء قليلة السحب تتكاثر مع احتمالية سقوط أمطار على الساحل الممتد من بنغازي إلى درنة.
- الرياح شمالية غربية بوجه عام، وتكون غربية على الساحل الممتد من شحات إلى درنة، سرعتها بين 10 و20 عقدة.
- البحر قليل الاضطراب، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و2 متر.
- درجة الحرارة تسجل 25ْ درجة مئوية، والرؤية جيدة.

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