إصابة 19 من الكوادر الطبية في سبها بـ«كورونا»

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الإثنين 06 يوليو 2020, 11:05 صباحا
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في سبها، (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض إصابة 19 كادرا طبيا وطبي مساعد وعامل في مركز سبها الطبي بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك حسب بيان أذاعته محطة راديو «الصحية إف إم» التابعة للمركز، اليوم الإثنين.

ويوم الجمعة الماضي، صرح مدير فرع المركز في سبها عبدالحميد الفاخري، بأن الوباء طال العناصر الطبية والطبية المساعدة، مؤكدا أن الأمر اصبح يأخذ منعرجا اكثر خطورة.

كما وجهت اللجنة العليا لمكافحة «كورونا» في البلدية، الأربعاء الماضي، نداء استغاثة عاجل إلى جميع المسؤولين في ليبيا لتوفير عناصر طبية لمركز عزل المصابين بالفيروس في المدينة، خاصة أنه الوحيد الذي يخدم بلديات الجنوب الليبي والبالغ عدها 16 بلدية.

وأضافت اللجنة في بيان، أنه نظرا لوجود 6 أطباء فقط، واستنزاف طاقة العناصر الموجودة بعملها لمدة 30 يوما متواصلا، «يجب استبدال العناصر الموجودة حاليا في مدة أقضاها 20 يوما للحفاظ على حياتهم وعدم نقل العدوى لهم».

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