أحوال الطقس اليوم: احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق بالساحل الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يوليو 2020, 10:32 صباحا
توقعات الطقس ودرجات الحرارة اليوم االإثنين (6 يونيو)، (بوابة الوسط)

تشهد غالبية مناطق البلاد، اليوم الإثنين، اعتدالا في درجات الحرارة، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، واحتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الساحل الشرقي.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، تراوح درجات الحرارة القصوى على جميع المناطق بين 25 و40 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، تتكاثر اليوم على المناطق الممتدة من الخمس إلى مصراتة، مع رطوبة عالية على المناطق القريبة من الساحل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة تنشط أحيانا، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و30 درجة مئوية على غالبية المناطق، وقد تصل إلى 35 درجة مئوية على أبونجيم.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مرادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على المناطق من بنغازي إلى الجبل الأخضر مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة إلى نشطة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و30 درجة مئوية، وبين 34 و36 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و40 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و40 درجة مئوية.

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