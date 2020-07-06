6.5 مليار دولار خسائر «إقفال النفط» خلال 169 يوما

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يوليو 2020, 09:35 صباحا
تسرب نفطي كبير من خزان في حقل الشرارة نتيجة الإقفال، 30 مايو 2020، (مؤسسة النفط)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط،، وصول خسائر الفرص البيعية الضائعة نتيجة إقفال المنشآت النفطية إلى نحو ستة مليارات و500 مليون دولار خلال 169 يوما من إغلاق بعض الحقول والموانئ، الذي بدأ في يناير الماضي.

وتتواصل المفاوضات بين حكومة الوفاق والأمم المتحدة ودول إقليمية من أجل إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية، في حين حذرت المؤسسة من «خسائر هائلة لحقت بالبنية التحتية والمكامن النفطية».

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ونفى رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله ما تردد حول توزيع الإيرادات النفطية على الأقاليم الثلاثة، وقال في حوار مع «بوابة الوسط»: «إن ما جاء في بعض التقارير عن آلية التوزيع صادر من أشخاص لا علاقة لهم بالمفاوضات، وليسوا أصحاب قرار فيها، وتعبر عن أفكارهم الشخصية فقط لا أكثر، ويسعون لتحقيق بعض الدعايات السياسية»

وأشار إلى أن «هناك محاولات عديدة عبر أخبار غير دقيقة أو كاذبة من أطراف مختلفة، الهدف منها عرقلة مساعي الحوار لإعادة الإنتاج».

وأضاف أن «المؤسسة لا شأن لها بآلية التوزيع، وستقوم بما ينص عليه القانون الليبي والاتفاقات الدولية. موقفنا هو العمل من أجل إعادة الإنتاج حفاظًا على ثروة الشعب الليبي وخدمة لمصالحه وتجنيبًا للحرب بالمواقع النفطية، ونحن متمسكون بوحدة ليبيا، ونحن ضد كل ما من شأنه المساس بوحدتها وسيادتها، ولن نكون جزءًا من أي عمل ضد ذلك».

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