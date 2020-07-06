مطار معيتيقة يستقبل شحنة أدوات للكشف عن «كورونا» من إسطنبول

شحنة اختبارات للكشف عن كورونا في مطار معيتيقة، 5 يوليو 2020، (صحة الوفاق)

استقبل مطار معيتيقة الدولي حنة إمدادات طبية قادمة من مطار إسطنبول الدولي، تتمثل في كميات من أدوات الفحص المستخدمة في أخذ عينات للكشف عن فيروس «كورونا»، عبر جهاز «PCR».

وستسلم الشخنة لمركز بحوث التقنيات الحيوية في طرابلس، لاستخدامها في إجراء الفحوصات المخبرية اليومية للعينات الخاصة بالحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، حسب بيان وزارة الصحة في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في الساعات الأولى من اليوم الإثنين، تسجيل خمس حالات وفاة، في حصيلة وفيات هي الأعلى في ليبيا بسبب الوباء خلال 24 ساعة.

وبهذا يصل إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في البلاد إلى 1046 حالة، منها 753 حالات نشطة، و261 حالة شفاء و32 حالة وفاة.