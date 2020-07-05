فيديو.. مظاهرات ببنغازي ضد التدخل التركي في ليبيا

جانب من تظاهرات بنغازي اليوم المنددة بالتدخل التركي في البلاد، 5 يوليو 2020 (الإنترنت).

شهدت ساحة الكيش بمدينة بنغازي، اليوم الأحد، مظاهرات احتجاج ضد التدخل التركي في ليبيا. وحمل المتظاهرون لافتات مؤيدة لقوات القيادة العامة، ومنددة بتدخل تركيا عسكريًّا في الشأن الليبي.

وقال مشاركون في المظاهرة، إن المتظاهرين قدموا إلى بنغازي من عدة مناطق.

هتافات وتنديد

وأطلق المتظاهرون هتافات رافضة لما وصفوه بـ«الاحتلال العثماني لليبيا»، منددين بحكومة الوفاق، ورئيسها فائز السراج، كما هتفوا ضد الرئيس التركي رجب إردوغان، فيما ترددت في الساحة أغانٍ مؤيدة للجيش وللمشير خليفة حفتر.

وكتب عضو مجلس النواب سعيد امغيب عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «جموع أبناء الشعب الليبي من كل المدن الليبية المحتشدة اليوم في ساحة الكيش بمدينة بنغازي، تقول للأتراك الغزاة اخرجوا من أرضنا».

وتأتي تظاهرات بنغازي على وقع تصاعد الأزمة الليبية بين أطرافها محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وسط مساعٍ متعثرة لبحث سبل الحل السياسي تحت مظلة الأمم المتحدة، مع ملامح تصعيد عسكري ظهر في تعرض قاعدة الوطية، أمس السبت، إلى قصف جوي من قبل طائرات مجهولة.