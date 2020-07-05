عماري زايد يتابع استعدادات العودة المدرسية وامتحانات الشهادات العامة بالخارج

وزير التعليم محمد عماري زايد مع مسؤولي الوزارة، 5 يوليو 2020. (تعليم الوفاق)

بحث عضو المجلس الرئاسي، وزير التعليم المكلف الدكتور محمد عماري زايد، ظهر اليوم الأحد، استعدادات الوزارة للعودة المدرسية المرتقبة، وسير العمل في إعداد ونشر الأسئلة الاسترشادية، وكذلك التحضيرات للامتحانات النهائية للشهادات العامة لطلبة المدارس الليبية بالخارج.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، فإن الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، حضره وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، ومديرو مراكز الامتحانات وتدريب المعلمين والتوثيق والمعلومات، وبحضور مدير مصلحة التفتيش التربوي، ومدير مكتب شؤون الوزارة إلى جانب أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ورئيس لجنة العودة المدرسية.

وأكد الوزير خلال اللقاء ضرورة متابعة كل التفاصيل الفنية والتربوية، لضمان عودة آمنة لطلاب الشهادة الثانوية والتنسيق المستمر مع اللجنة العلمية الاستشارية، بشأن الموعد المقترح للعودة لوضعها في خطة الوزارة الوقائية والفنية.

وطمأن جمعة الحضور بأن اللجان الفنية التي شكلتها الوزارة تعمل بشكل منظم ومتواصل، لتذليل كل الصعوبات الفنية والإدارية والتربوية أمام الطلاب والمعلمين وإدارات المدارس، وكذلك مراقبات التعليم من أجل ضمان نجاح عودة الطلاب لمقاعد الدراسة بوضعية مثلى وفي ظروف جيدة.

كما وضع مدير المركز الوطني للامتحانات، الحضور في صورة استعدادات المركز لامتحانات طلبة الشهادتين في الخارج، وتم خلال الاجتماع اعتماد مواعيد هذه الامتحانات في شكلها النهائي، وكذلك مناقشة الإجراءات اللوجستية لنقل الأسئلة وتوزيعها على كل الدول.

فيما أوضح مدير مركز التوثيق والمعلومات آخر الإجراءات الفنية لإطلاق خدمة المنصة التعليمية، من خلال تطبيق هاتفي الذي سيساعد الطلاب والتلاميذ على تلقي المعلومات دون الحاجة لخدمة الإنترنت، مؤكدا أن يوم الأحد القادم سيكون هذا التطبيق جاهزا للإطلاق.

وشدد الوزير في ختام هذا الاجتماع على ضرورة التكاتف من جميع الإدارات والمراكز والمصالح، لتقديم خدمة جيدة للطلاب والتلاميذ في ظل هذه الظروف الاستثنائية.