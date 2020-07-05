عميد بلدية بني وليد يبحث سبل دعم مجمع الصناعات الصوفية بالمدينة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 05 يوليو 2020, 07:38 مساء
عميد بلدية بني وليد، سالم أنوير، مع مسؤولي صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، 5 يوليو 2020. (بوابة الوسط)

ناقش عميد بلدية بني وليد، سالم أنوير، رفقة مدير صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، سامي الغزيوي، والوفد المرافق له، أثناء زيارته إلى البلدية كيفية دعم مجمع الصناعات الصوفية بالمدينة.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالبلدية، عبدالمنعم الساعدي، لـ«بوابة الوسط»، إن الحضور ناقشوا عودة المجمع للإنتاج ومنح فرص عمل جديدة للشباب، وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي داخل وخارج المدينة.

وأكد الساعدي أن صندوق الإنماء الاقتصادي تعهد بدعم وإقراض المجمع بعد استكمال إجراءات الإقراض وبعد معاينة أقسام المجمع ومعرفة أبرز احتياجاته.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أصدر قراره رقم «1376» لسنة 2017، الذي أقر بموجبه نقل مجمع بني وليد للصناعات الصوفية إلى صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي نهاية العام 2018.

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